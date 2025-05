Torino, il sogno di Casadei: "Voglio vincere il Mondiale con l'Italia"

"A me piace molto sognare in grande, quindi dico che voglio vincere il Mondiale con l'Italia": ai canali ufficiali del Torino, il centrocampista Cesare Casadei ha svelato l'obiettivo della sua carriera."Ogni giorno cerco di crescere e migliorare, in questo senso mi è servita tanto l'esperienza che ho fatto in Inghilterra quando avevo 19 anni - continua il classe 2003 in occasione del lancio di 'Forever Forward', la nuova campagna dello sponsor JD Sports - perché non è stato facile adattarsi così giovani a una nuova lingua e a una nuova cultura".