Torino, Perciun e “fratelli”: le sentenze in ritiro

TORINO - E adesso? Come si riparte coi giovani lanciati da Paolo Vanoli? L’estate servirà per pianificare, per non disperdere questo prezioso patrimonio. Negli ultimi due mesi, ovviamente, il giudizio sulla stagione del Toro è cambiato in negativo. Ma nell’era Cairo nessun allenatore aveva mai avuto il coraggio di creare un vero e proprio filo diretto col settore giovanile. Vanoli in nazionale ha avu