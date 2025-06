Granata campioni anche di valori. Quinto scudetto per il Torino For Disable  

Il senso del loro viaggio si riassume così, in fondo: «I ragazzi si sono resi conto, nel tempo, di aver sconfitto la paura di perdere». Già, ma non è soltanto un riferimento alla finale per il titolo vinta 4-3 contro l'Ascoli. Il Torino For Disable ha una missione molto seria: rappresentare il mondo granata nel campionato riservato ai giocatori portatori di disabilità. Ci riesce con orgoglio da 15 anni. Con una dignità che, n