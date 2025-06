Toro, la stagione non è finita: tutti i nazionali in giro per il globo

Torino - La stagione del Toro è terminata, ma per alcuni giocatori è ancora tempo di nazionali. Tanti i granata impegnati con le rispettive selezioni, in alcune partite anche dal peso specifico notevole. Basti pensare all'Italia: Samuele Ricci e Cesare Casadei disputeranno gli incontri di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Norvegia e la Moldavia, in programma rispettivamente venerdì 6 giugno a