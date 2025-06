Baroni al Torino, intesa raggiunta: pronto un biennale per l’ex Lazio

Raggiunto l'accordo fra Marco Baroni e il Torino. L'ex tecnico della Lazio firmerà un biennale con i granata, aprendo contestualmente all'ufficialità dell'addio di Paolo Vanoli - la cui scadenza di contratto è fissata al 2026 - . Si attende ora la comunicazione del club, che in campionato ha chiuso in undicesima posizione con 44 punti e un bilancio di 10 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte. Baroni sarà dunque il prossimo allenatore a cui il Toro affida la rinnovata speranza di centrare un piazzamento in Europa che manca dal ripescaggio ai preliminari di Europa League del 2019.