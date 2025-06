Zapata giura amore al Toro: "Questa è casa mia". E sul futuro da allenatore...

La carriera del capitano granata

A 34 anni, Zapata fa anche un bilancio della sua lunga carriera: "Ho iniziato a giocare in Colombia e il trasferimento all'Estudiantes in Argentina è stato utile a prepararmi per il salto in Europa, a Napoli e all'Atalanta ho vissuto anni fantastici - racconta ai canali ufficiali di Lega Serie A - e ho avuto tanti allenatori, ma il migliore è Gasperini: ha concetti importanti, anche gli attaccanti che sono arrivati dopo di me hanno segnato tantissimo grazie a lui". L'attaccante del Toro, invece, non si vede in panchina: "Non farò l'allenatore, mi immagino di più direttore sportivo o scout perché sono bravo a vedere il talento nei giocatori - conclude Zapata - e posso dire che mio figlio Dayton è un bel prospetto: ha 10 anni ma è già muscoloso, fisicamente può diventare più forte di me”.