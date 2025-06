Cairo: "Torino, ecco perché ho scelto Baroni. Mercato? Abbiamo le idee chiare"

"Di Baroni ci è piaciuto il suo percorso degli ultimi anni, ha fatto cose eccellenti, anche nell'ultima stagione pur non raggiungendo l'Europa League. È in una fase di maturazione molto positiva per lui, credo sia la scelta giusta". Così Urbano Cairo , presidente del Torino , spiega ai microfoni di Sky perchè è stato ingaggiato Marco Baroni per guidare i granata , chiudendo così il rapporto con Paolo Vanoli .

Le parole di Cairo

"Abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti, ma nelle ultime 8 partite abbiamo fatto molto meno di quello che pensavamo. Anche per questo motivo ci siamo lasciati con Vanoli, è stato un incontro molto cordiale, gli ho riconosciuto le cose positive che ha fatto con noi". Cairo non nasconde che l'obiettivo è riportare il Toro in Europa. "In 13 stagioni di A per 8 volte abbiamo finito nella parte sinistra della classifica anche se solo in due occasioni siamo andati in Europa. Per noi è un obiettivo ma meglio non sbandierarlo troppo e partire a fari spenti. Nelle due stagioni precedenti siamo arrivati a giocarci l'Europa all'ultima giornata, qualcosa di buono lo abbiamo fatto, ora l'obiettivo è fare un passo avanti ma senza fare proclami, l'obiettivo è di migliorarsi".