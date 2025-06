FIRENZE - Quando in campo e fuori un giocatore ha incarnato per anni i valori in cui si rispecchiano Firenze e i suoi tifosi, il legame è destinato a non spezzarsi, al di là della maglia indossata. È con questo spirito e questa motivazione che Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina in prestito al Torino e destinato a rimanere granata, sab