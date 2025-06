Torino-Duda, c’è il pericolo Trabzonspor

Colonna portante del Verona di Marco Baroni, e ora riferimento centrale del Torino appena andato tra le mani dell’ex tecnico gialloblù. La società granata e il suo nuovo allenatore vedono questa consequenzialità, per lo slovacco che i veneti avevano preso dal Colonia. Peccato che la condizione contrattuale del giocatore, in scadenza al 30 giugno, faccia comprensibilmente gola anche a concorrenti in cerca di un centr