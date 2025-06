Perciun: "Toro, portami in ritiro. E poi vedremo"

INVIATO A REGGIO EMILIA - Ci sono momenti che ti segnano per tutta la vita e Sergiu Perciun, 19 anni compiuti ad aprile, mai dimenticherà quando è entrato in campo contro l’Italia con la Moldavia. Venerdì aveva già debuttato in Nazionale maggiore in amichevole contro la Polonia, ma quella di lunedì sera è stata la sua prima gara ufficiale, sotto gli occhi di Emiliano Moretti, braccio destro di Davide Vag