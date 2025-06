Il centrocampo è quasi interamente da rifare, la trequarti, considerati gli addii di Yann Karamoh e Eljif Elmas (il primo andrà via a zero, il secondo non è stato riscattato) ha bisogno almeno un paio di innesti, ma se ne arrivassero tre di calciatori da poter schierare dietro la punta, anziché due,