Biraghi, dubbi sul Torino: il ritorno alla Fiorentina lo tenta

TORINO - Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno ancora alcuni giorni di tempo per decidere se riscattare o no Cristiano Biraghi dalla Fiorentina: il termine entro quale esercitare la clausola scadrà a inizio della prossima settimana, motivo per cui i due dirigenti hanno dato appuntamento all’agente del terzino nei prossimi giorni. L’intenzione del Torino è quella di versare nelle casse della società toscana i 100.000 euro