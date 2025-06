Il papà fece innamorare Moratti, ora il figlio piace al Toro: avete capito chi è?  

Il fascino della possibile operazione è indubbio, considerati i trascorsi del padre: il Toro per ringiovanire la trequarti ha messo gli occhi su Jeremia Recoba, figlio del Chino che in coda alla carriera trascorsa in Italia ha avuto anche un’esperienza, in verità poco felice, nel Torino. In compenso, tra Venezia e Inter, in Serie A l’uruguaiano aveva in precedenza dimostrato tutta la sua classe. E sulla buona strada per scrivere di sé una storia importante è anche Jeremia, ventunenne con passaporto comunitario legato al Nacional fino al prossimo dicembre. La valutazione del cartellino, che si attesta attorno ai 3 milioni, può valere la scommessa per un ragazzo che, con la squadra di club, ha già messo assieme 69 presenze con 14 gol e 6 assist.