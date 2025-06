Torino-Noslin, la chiave è baroni  

Deve muoversi anche Marco Baroni per far salire di qualità e di efficacia i dialoghi aperti dal Torino con e per Tijjani Noslin, jolly offensivo in uscita dalla Lazio. Il nuovo tecnico granata può essere la carta che fa la differenza, fino a quando la concorrenza non offrirà condizioni economiche migliori. E adesso i granata devono stare attenti all’inserimento del Psv. Lo si rivelava su queste colo