Urgenza Toro, fasce da rifare

Baroni, Vagnati e Cairo sono tornati a incontrarsi per stendere un nuovo proverbiale punto sul mercato e ancora una volta è emerso il problema dei problemi, ovvero il buco nero di due fasce quasi interamente da ricostruire, sia sotto il profilo offensivo, sia in ottica difensiva. Con il modulo di riferimento del 4-2-3-1, promosso da Baroni e favorevolmente ereditato post Vanoli (un vantaggio in partenza, almeno questo)