Ricci, il signor piano B di Milan e Inter (e Atalanta): il gioiello Toro, Cairo si frega le mani

È un’eccellenza, Samuele Ricci. Del Torino è stato un punto di riferimento nello spogliatoio, in campo, come regista, anche come capitano con Duvan Zapata assente, lontano, dopo la rottura del legamento crociato. Ricci ha rappresentato un’eccellenza per Paolo Vanoli, ma a suo tempo anche per Ivan Juric. Ragazzo serio, professionista esemplare nel suo interpretare la quotidianità degli allenamenti, l’avvicinarsi della partita. A lungo un faro sul prato, per personalità, cifra tecnica, visione di gioco, spirito. Ragazzo combattivo, profilo giovane, potenzialità ancora da esprimere nel complesso. Intanto ha raggiunto, conquistato, mantenuto la nazionale italiana, dallo scorso settembre in poi (in precedenza solo quell’esordio simbolico nel 2022, 5 minuti finali contro la Germania in Nations League): rappresentando anche in azzurro un architetto del centrocampo, con il suo stile pulito, senza troppi arabeschi, razionale, equilibrato.