TORINO - Alessandro Dellavalle, difensore di proprietà del Torino, vestirà la maglia del Modena anche nella prossima stagione. I granata e gli emiliani hanno trovato un nuovo accordo sulla base del prestito secco per il giocatore come scritto nel comunicato ufficiale: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Modena Football Club 2018, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Dellavalle. Il Torino saluta Alessandro con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale". Dellavalle, dopo il debutto in Serie A con il Torino sotto la guida di Ivan Juric, è stato girato in prestito la scorsa stagione al Modena dove ha registrato 25 presenze con anche il suo 1° gol in carriera (realizzato alla Cremonese). Questo secondo prestito, voluto anche dal giocatore, conferma la volonta del Torino di fa crescere ancora Alessandro per poi riaccoglierlo l'anno prossimo come protagonista.

