TORINO - Trovare un portiere, sebbene il portiere ci sia ancora. Già, non proprio una condizione ideale per muoversi, ma almeno il Toro si cautela in vista di una cessione che probabilmente si registrerà. Vanja Milinkovic Savic è considerato in partenza: c'è sempre il Napoli sul serbo, autentica rivelazione della passata stagione. Meret ha appena ri