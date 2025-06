Addio Toro, scaduti i contratti di Linetty e Karamoh: il messaggio del club

Karol Linetty e Yann Karamoh lasciano Torino. Entrambi i giocatori sono infatti arrivati a scadenza di contratto, i cui termini erano fissati al 30 giugno 2025, senza rinnovare con il club granata, che a sua volta si è congedato sui propri canali ufficiali con un messaggio di addio: "Cinque anni in maglia granata per Linetty, che oggi termina la sua esperienza al Toro dopo 131 presenze di cui 10 con la fascia di capitano al braccio. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, Karol!" Questo invece il saluto all'ex attaccante dell'Inter: "Oggi si conclude l'esperienza di Yann Karamoh in granata, dopo il suo arrivo al Toro nel 2022. In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, Yann!".