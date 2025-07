Njie, trattative in corso: il Toro blinda il suo jolly

TORINO - Alieu Njie non vede l’ora di tornare a giocare ed è comprensibile. Aveva ancora 19 anni quando, in piena ascesa, andò incontro a un infortunio davvero sfortunato, nei minuti finali della partita a Bergamo contro l’Atalanta: era il primo febbraio. Frattura al malleolo tibiale destro. Cinque giorni dopo, l’operazione chirurgica. Quindi la lunga riabilitazione con la speranza di rientrare in campo, anche solo simbolicamen