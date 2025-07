Toro, Zapata farà il mercato: "Nuove punte? Dipende da Duvan"

Viva Zapata! Il titolo del celebre film di Elia Kazan, sul rivoluzionario messicano, è anche il grido di speranza in casa Torino . Alle qualità del centravanti, ma anche alla forza e alla capacità di recuperare da un infortunio seppur grave come quello che ha subito al ginocchio, si aggrappano un po’ tutti in casa granata, anche Urbano Cairo e Davide Vagnati che sperano che il colombiano possa tornare a essere quel leader in campo (oltre che nello spogliatoio) che si è potuto ammirare per oltre un anno, fino a quella maledetta sera dello scorso 5 ottobre quando il ginocchio sinistro ha fatto crack (lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale è stata la diagnosi). Da come tornerà Zapata dipenderà infatti il mercato estivo del Torino per quel che riguarda le punte: lo ha spiegato senza troppi giri di parole Vagnati . "Abbiamo una grande speranza che è quella di riavere Duvan il prima possibile. È un grande uomo, oltre che un grande calciatore, sta facendo un lavoro incredibile. Anche durante le vacanza ha continuato ad allenarsi. Mancano due mesi alla chiusura del mercato estivo, tra una settimana comincerà la preparazione: speriamo che possa tornare quello che era. Abbiamo parlato internamente di attaccanti, in base a come rientrerà Zapata faremo le nostre valutazioni anche per quel che riguarda il ruolo dell’attaccante", ha spiegato il dt ai microfoni di Rai 2.

Toro, il mercato in attacco dipende da Zapata

In altre parole, se Zapata nel corso del ritiro estivo darà garanzie dal punto di vista fisico, Vagnati cercherà di portare a Torino un attaccante che possa, nei fatti, essere la sua riserva. Nel caso in cui il ginocchio dovesse continuare a dargli fastidio quando aumenterà i carichi, Marco Baroni avrà bisogno di un titolare per il ruolo di finalizzatore. In termini temporali, l’acquisto dell’attaccante non è al momento una priorità per la società granata, ci sarà tempo più avanti per capire su quale giocatore puntare. Non che fino a questo momento il dt sia rimasto con le mani in mano, ma ha già avviato i primi discorsi sondando giocatori differenti, da Giovanni Simeone (vecchio pallino del dirigente) che è in uscita dal Napoli, passando per Lorenzo Colombo, reduce dal campionato all’Empoli ma di proprietà del Milan. E poi ancora M’Bala Nzola, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Lens, e Cristian Shpendi del Cesena. Un attaccante comunque a Baroni servirà perché Antonio Sanabria è destinato alla cessione (piace alla Cremonese) e Pietro Pellegri, con ogni probabilità, tornerà all’Empoli. L’unica certezza è Ché Adams, che potrebbe essere anche utilizzato al posto di Nikola Vlasic come trequartista/seconda punta.

Toro, la priorità sono gli esterni

Se il centravanti non è la priorità per il Torino, lo stesso non si può dire per gli esterni offensivi di cui Baroni ha bisogno. "Vogliamo mettere a disposizione di Baroni i giocatori con le caratteristiche giuste in base alle sue indicazioni, abbiamo le idee chiare. Stiamo cercando giocatori nella zona degli attaccanti esterni, dove abbiamo perso qualcuno. Aggiungeremo i calciatori giusti, ma senza fretta. Sceglieremo quelli più funzionali al gioco del mister", ha spiegato sempre Vagnati. La priorità è Cyril Ngonge, giocatore che Baroni conosce bene avendolo allenato al Verona. Continuano a essere seguiti anche Jonathan Ikoné e Riccardo Sottil, entrambi tornati alla Fiorentina dopo i prestiti rispettivamente al Como e al Milan. Ma piacciono anche Gaetano Oristanio del Venezia, Cristian Volpato del Sassuolo e Jeremia Recoba del Nacional. Non arriverà invece Nicolò Zaniolo, che si è proposto al Torino dopo una stagione al di sotto delle aspettative tra Atalanta e Fiorentina. "Sarò abbastanza chiaro, in questo momento abbiamo altre idee su quello che è il ruolo. È un giocatore di grande talento, con fisicità e caratteristiche importanti, però non è il profilo che stiamo seguendo", ha concluso Vagnati.