Torino, c’è anche Ismajli: visite e poi la firma

TORINO - Per lui il Toro si è mosso per tempo. Con grande tempestività. Un’operazione che in parte ricorda il blitz per Ché Adams della scorsa estate: concorrenza folta, tante squadre pronte a fiutare l’opportunità di prenderlo a parametro zero, ma alla fine firma per i granata. È successa la stessa cosa per Ardian Ismajli, che per tante formazioni di Serie A e non solo si poteva ritenere un pezz