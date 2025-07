TORINO - Urbano Cairo lo ha promesso pochi giorni fa: per l’inizio del ritiro a Prato allo Stelvio (la partenza è fissata per lunedì prossimo) Marco Baroni avrà il 90% della squadra (quella titolare s’intende) pronta. Davide Vagnati ha tutta l’intenzione di far in modo che le parole del presidente non si disperdano nel vento, per questo motivo sta ora cercando di ac