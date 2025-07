Toro: settimana da mettere le ali

Il Toro vuole mettere le ali per provare a volare nella prossima stagione in Europa. Per riuscirci la dirigenza granata è al lavoro per soddisfare le richieste di Marco Baroni, che per il suo 4-2-3-1 desidera tre nuovi esterni offensivi. Due dei quali saranno di piede sinistro. Ecco perché in questi giorni sta entrando nel vivo la caccia torinista a un paio di mancini, che possano aggiungere qualità e fantasista sulla trequarti. Due i nom