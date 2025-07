Njie-Torino, ufficiale il rinnovo: i dettagli e il comunicato del club

Il Torino ha rinnovato il contratto di Alieu Njie "fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva". Lo comunica in una nota il club granata. Njie è nato Stora Tuna, in Svezia, il 14 maggio 2005. Dopo aver mosso i primi passi nel Forssa, dal 2021 è entrato a far parte del settore giovanile del Toro, dove è cresciuto fino a vestire la maglia della Primavera - 71 presenze, 7 gol e 10 assist - e della Prima Squadra. Il debutto in Serie A è avvenuto quest'anno nella vittoriosa trasferta di Verona, contro l'Hellas. Il 25 ottobre è arrivato anche il primo gol nella massima serie, contro il Como: una rete decisiva, che ha permesso ai granata di vincere 1-0. In totale per lui 17 presenze e un gol nella stagione di esordio con la Prima Squadra.