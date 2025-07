Ruggito Zapata: "Da leader in doppia cifra, Toro, arrivo"

Un anno di rincorsa dopo il grave infortunio. Duvan Zapata di sicuro non ha mai perso il sorriso; ha lavorato sodo per tornare a disposizione e ha solo voglia di ripartire.



Zapata, l’abbiamo rivista di nuovo con la palla tra i piedi: che momento è stato?

«Avevo già lavorato col pallone quando la squadra era in vacanza ma ora mi sto inserendo nel gruppo, è bello tornare a competere