Casadei: "Il Toro va onorato sempre. Nuovo mister e nuovi schemi, siamo ambiziosi"

PRATO ALLO STELVIO (Bolzano) - "Che Torino sia una piazza molto importante lo sappiamo tutti, è una squadra con una storia che va onorata e rispettata ogni volta che andiamo in campo. C’erano tanti tifosi anche se si trattava di una amichevole, l’ambizione non deve mancare e per questo ci alleniamo forte tutti i giorni. Nuovo allenatore, nuovi schemi, nuove idee, stiamo lavorando forte per metterli in pratica": così il centrocampista granata Cesare Casadei, in vista della nuova stagione.