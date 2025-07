Oristanio, appello al Venezia: “Liberami”

TORINO - Chiudere le trattative a luglio non è semplice. Anche perché questo è ancora il mese dei buoni propositi. Il periodo giusto per vincere a braccio di ferro, ma sostanzialmente il pareggio nelle varie operazioni è sempre il risultato più scontato. Chi vuole comprare intende farlo solo a determinate condizioni, chi vuole vendere resiste al massimo per tenere il prezzo nel range desiderato. Questo è senza dubbio il caso di