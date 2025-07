Biraghi, l'autogol con il piccolo tifoso Toro sul derby. Cairo contestato anche in ritiro

Nell’era dei social non serve molto tempo per far diventare virale una foto o un video, specialmente se il contenuto provoca una qualche reazione emotiva. È così che nella tarda mattinata di ieri sugli smartphone dei tifosi granata ha iniziato a girare una breve clip, di appena 14 secondi, che sta facendo ancora molto discutere: il protagonista è Cristiano Biraghi che, al termine dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia dello scorso 12 luglio, mentre stava firmando autografi, ha avuto uno scambio di battute con un giovane tifoso, poco più che un bambino a giudicare dalla voce. "Biraghi lo vinciamo un derby?", è stata la domanda posta al terzino. "Eh, proviamo", la risposta prima di essere incalzato ancora dal giovanissimo sostenitore granata: "Come proviamo? Lo dobbiamo vincere". È a quel punto che il difensore, con un tono di voce che è parso stizzito, ha dato la risposta che ha scatenato la reazione di chi ha visto il video: "Vuoi giocare tu per noi? Se ce lo fai vincere ti facciamo giocare".

Toro, quante delusioni nei derby contro la Juve

Per utilizzare termini calcistici, quello di Biraghi si è rivelato essere un vero e proprio autogol, come dimostrano i tanti messaggi critici nei confronti del terzino che si possono leggere sulle varie piattaforme social. Giusto però lasciare il beneficio del dubbio, d’altronde un video di pochi secondi non può fornire un’accurata descrizione dello stato d’animo e delle intenzioni del calciatore: la sua può essere letta semplicemente anche come una battuta non particolarmente riuscita dovuta anche alla stanchezza dopo aver terminato uno dei primi allenamenti stagionali nel caldo torinese. L’ex viola non ha ancora mai vissuto da protagonista un derby della Mole, è infatti arrivato al Torino qualche settimana dopo l’1-1 firmato Yildiz e Vlasic nella gara di ritorno della scorsa stagione. Sa bene (o perlomeno in questi mesi avrebbe dovuto capire) quanto la partita contro i rivali cittadini sia sentita dai tifosi granata e, soprattutto, quanti bocconi amari siano stati costretti a ingoiare negli ultimi 30 anni. Dopo i successi del ‘95 firmati Rizzitelli, solamente una volta il Torino è stato capace di avere la meglio sulla Juventus: nel 2015, grazie al 2-1 in rimonta targato Darmian e Quagliarella. Da quella partita sono però passati 10 anni: tanti, troppi. E se è vero che Biraghi non ha alcuna responsabilità per i risultati negativi di questi sei lustri, è altrettanto vero che da un giocatore della sua esperienza, da uno dei leader indiscussi della squadra, ci si aspetterebbe una maggiore sensibilità nei confronti di tifosi, nonostante le fatiche per il lavoro fatto in campo.

Toro, continua la contestazione contro Urbano Cairo

Andava infatti ricordato che, nonostante una serie infinita di delusioni, nonostante abbiano assistito nello scorso campionato a una serie di partite giocate con il freno a mano tirato (e in questo Biraghi, esattamente come i suoi compagni di squadra, ha sì delle responsabilità), quel sabato mattina di inizio luglio i tifosi che hanno deciso di recarsi al Filadelfia lo hanno fatto per sostenere e incitare la squadra. E la richiesta di vincere un derby, dopo così tante delusioni, non appare certo come un qualcosa di insensato. A proposito di tifosi, alcuni di loro ieri a Prato allo Stelvio hanno appeso alla tribuna alcuni cartelli di contestazione a Urbano Cairo. Foto con l’ormai celebre striscione “Cairo vattene”, un “Vendi” scritto all’interno di un’immagine della curva vuota e anche un “Viva Vanoli, abbasso Cairo” che testimonia come, nonostante il sostegno di questi giorni a Marco Baroni, l’esonero dell’ex tecnico granata non sia stato gradito da almeno una parte della tifoseria.