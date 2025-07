Toro, idea Aboukhlal: contatto

Era solo questione di tempo,quello necessario per limare gli ultimi dettagli con il Napoli riguardo al suo trasferimento: nel pomeriggio di ieri è finalmente arrivato il via libera per la partenza di Vanja Milinkovic Savic. Il portiere in questo ritiro di Prato allo Stelvio ha sempre svolto un lavoro molto blando, sessioni di allenamento ridotte per scongiurare ogni rischio di infortunio, p