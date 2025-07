Juric lo ha pescato dalla Primavera scegliendo di portarlo in pianta stabile in prima squadra nel gennaio del 2023. Questione di fiducia ma pure di necessità: in attesa di Ilic il tecnico croato non aveva nessun mancino in mediana. Ed è così che è cominciata la storia granata di Gvidas Gineitis: l’esordio a sorpresa da titolare a San Siro, la conferma l’estate successiva e poi, dodici mesi fa, la ripartenza con Vanoli. Baroni lo sta provan