Torino, primo successo per Baroni: poker alla Cremonese, Adams a segno

Poker di reti per il Torino di Marco Baroni nell'amichevole di Prato allo Stelvio contro la Cremonese di Davide Nicola , neopromossa in Serie A. In gol Ilic, Adams, Tameze e Bianay Balcot, inutile per i grigiorossi il guizzo di De Luca. Primo successo per il nuovo tecnico dei granata dopo il pari con l'Inglostadt nella prima uscita della stagione 25/26.

Attesa per Ngonge e Zapata

Con il mercato in piena evoluzione, il Torino schiera tra i pali Paleari e poi Popa visto l'addio di Milinkovic-Savic passato al Napoli. Tanti i giovani schierati da Baroni che spera presto di poter contare sul nuovo arrivato Ngonge e sul recupero a pieno ritmo di capitan Zapata. In campo dei nuovi acquisti l'ex Empoli Ismajli.

Torino-Cremonese: la partita

Il Toro si porta sul 2-0 a metà primo tempo grazie all'eurogol di Ilic, un sinistro al volo che finisce sotto l'incrocio dei pali, e al raddoppio di Adams, poi rischia la rimonta con i grigiorossi che accorciano con l'ex De Luca e impegnano Paleari in più occasioni. Nella ripresa, invece, i granata non vanno più in affanno e prendono il largo con le reti di Tameze e Bianay Balcot. Si conclude così il ritiro a Prato allo Stelvio per il Toro, che e si prepara al rientro in città, mentre i prossimi impegni saranno mercoledì 30 e giovedì 31 luglio a Monaco per un doppio test contro i monegaschi.