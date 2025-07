Ufficiale, Milinkovic-Savic dal Torino al Napoli: Conte blinda la porta

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic . Tutto il Torino ringrazia Vanja per il contributo offerto con impegno, tenacia e professionalità nella sua esperienza in granata e lo saluta con affetto augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera". Attraverso questa nota la società di Urbano Cairo ufficializza il passaggio dell'estremo difensore serbo ai campioni d'Italia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 21,5 milioni di euro .

La nota del Napoli su Milinkovic-Savic

"Nato il 20 febbraio 1997, l'estremo difensore serbo ha giocato 146 partite in Serie A, con quarantacinque Clean sheets. 15 le partite giocate in Coppa Italia, mantenendo per otto volte la porta inviolata.Vanta 19 presenze con la Serbia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore l'11 novembre 2021 in un'amichevole contro il Qatar, vinta dalla Serbia per 4-0", si legge invece nella nota del Napoli.

Milinkovic-Savic, che numeri con il Toro! Conte gongola

A Napoli il classe '97 si giocherà il posto da titolare con Alex Meret in un dualismo che garantirà ad Antonio Conte due portieri di altissimo livello magari anche da alternare visto che i campani in questa stagione saranno impegnati in ben quattro fronti: campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana. Del resto Vanja Milinkovic-Savic ha tutte le carte in regola per poter difendere la porta dei campioni d'Italia: come riferisce Opta nella Serie A 2024-25 è stato il portiere che ha effettuato più parate (135) e nei top cinque tornei europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) solo Nikola Vasilj (St. Pauli) e Frederik Rønnow (Union Berlino) hanno neutralizzato gli stessi rigori dell'ormai ex Toro: quattro. In più ha tenuto la porta inviolata in ben 11 occasioni, di cui 10 in campionato.