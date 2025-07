Adams apre al Toro pesante: "Zapata con me trequartista? Sì, lo posso fare"

È il giocatore al quale il Torino si è aggrappato quando Duvan Zapata ha chiuso anzitempo la stagione, lo scorso ottobre. Però anche Ché Adams , nella sua prima esperienza italiana, ha sofferto non poco l’assenza del compagno di reparto. Del resto nelle prime giornate, quelle in cui lo scozzese si era messo in luce con tre gol nelle prime sei presenze in Serie A, a fargli da spalla in campo c’era proprio il capitano granata . Ed è logico che la più bella delle notizie in arrivo dal ritiro di Prato allo Stelvio sia proprio il recupero, seppur ancora graduale, del numero 91. Al momento Adams, uno dei quattro marcatori del match di ieri contro la Cremonese (sua la rete del 2-0 su assist di Lazaro ), è il terminale of- fensivo della squadra che Baroni ha in testa, in attesa proprio di Zapata. A quel punto il numero 18 potrebbe arretra- re sulla linea dei trequartisti: "Posso giocare ovunque - ha detto in conferenza stampa -, posso fare anche il trequartista. Mi adeguerò a quello che deciderà il mister e comunque tenere il pallone è stato sempre uno dei miei punti di forza, lo facevo anche al Southampton. Baroni vuole che si giochi anche spalle alla porta e in quello Duvan è fantastico, ci chiede anche di aiutare il resto della squadra".

"Felici del ritorno di Zapata"

Ci sarà poi occasione di capire come l’allenatore supererà eventuali problemi di abbondanza: il rientro dell’attaccante titolare aumenterà sicuramente la concorrenza. Senza il colombiano e senza Ngonge, che non si è ancora allenato con la squadra dal suo arrivo giovedì sera, sono stati Vlasic, Sanabria e Lazaro - nell’insolita veste di esterno sinistro offensivo - e talvolta anche Gineitis ad agire alle spalle dello scozzese. Non è però un problema che al momento vuole porsi Adams: "Siamo molto felici del ritorno di Duvan, sappiamo quanto abbia inciso la sua mancanza ed è molto importante per tutti noi che sia più vicino al rientro. E siamo contenti anche dell’arrivo di Ngonge anche perché conosce già le idee dell’allenatore". Parole di stima anche nei confronti di Sanabria, già suo partner d’attacco nell’ultima annata: "Ha qualità e può giocare come un numero 10, dovremo poi capire cosa ci chiederà il mister quando saremo tutti e tre a disposizione".

"Baroni differente. Il gioco è diverso"

Adams era rimasto a secco contro l’Ingolstadt, ma ieri contro la formazione di Nicola è tornato a segnare: il gol, in fondo, è sempre il suo obiettivo personale primario. Lo scorso anno è arrivato a un passo dalla doppia cifra in A (ha segnato 10 gol ma uno in Coppa Italia, per questo si è fermato ad un soffio dal record di Denis Law, che invece li aveva realizzati tutti nella massima serie): "Tutti i tifosi mi chiedono di superare i 10 gol, spero di farlo ma non è facile, mi aiuteranno anche i miei compagni. Sappiamo tutti quanto sia difficile arrivare a questo obiettivo in Serie A, un campionato molto difficile con difensori forti, però certo, devo migliorare e segnare di più. Ora dobbiamo andare avanti e avere la testa sulla Coppa Italia e sul campionato dopo un ritiro che è stato positivo: abbiamo visto facce nuove come Anjorin e Ngonge e ovviamente abbiamo conosciuto il mister, siamo entusiasti di lui".

"Gabellini ha qualità. Deve ancora crescere"

"Anche se il sistema è lo stesso degli ultimi mesi dello scorso anno, giochiamo diversamente. Dobbiamo imparare molto rispetto al passato perché l’allenatore ci chiede cose differenti, però possiamo anche divertirci molto". Il Torino che ha lavorato in queste prime settimane è ancora un cantiere: il mercato porterà - lo spera Baroni - dei rinforzi ed è per questo motivo che molti giovani si sono rivelati fondamentali jolly nelle esercitazioni tattiche. E nelle partitelle, se da una parte c’era Adams, dall’altra veniva schierato Gabellini, che nella prima uscita stagionale ha siglato l’unica rete della partita per il Torino. "Gabellini ha molta qualità - conferma lo scozzese - mi piace ed è bravo: deve crescere in ogni aspetto perché è ancora giovane".