Torino, l'addio commosso di Milinkovic-Savic. Aboukhal intanto firma

" Sono pronto a cominciare: il Toro è una grande squadra, un club con una grande storia e penso che sia la scelta giusta per me venire qui" . Queste le prime parole di Zakaria Aboukhlal , intervenuto al termine delle visite mediche e della la firma contratto che lo legherà ai granata fino a giugno 2026. Il jolly offensivo marocchino classe 2000 arriva dal Tolosa. Nel mentre, il Torino saluta Vanja Milinkovic-Savic . Il portiere serbo si è infatti congedato con i propri compagni per iniziare la sua nuova avventura al Napoli di Antonio Conte . Il giocatore ha inoltre pubblicato un video sui propri profili social, seguito dal commento: "158 sono le volte che abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore farlo. Grazie per tutto quello che mi avete dato". A prendere il posto di Milinkovic-Savic sarà Franco Israel , acquistato dallo Sporting Lisbona. L'uruguaiano torna nella città della Mole dopo l'esperienza con la Juventus tra il 2018 e il 2022 .

Milinkovic-Savic, che numeri con il Toro! Conte gongola

A Napoli il classe '97 si giocherà il posto da titolare con Alex Meret in un dualismo che garantirà a Conte due portieri di altissimo livello magari anche da alternare visto che i campani in questa stagione saranno impegnati in ben quattro fronti: campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana. Del resto Milinkovic-Savic ha tutte le carte in regola per poter difendere la porta dei campioni d'Italia: come riferisce Opta nella Serie A 2024-25 è stato il portiere che ha effettuato più parate (135) e nei top cinque tornei europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) solo Nikola Vasilj (St. Pauli) e Frederik Ronnow (Union Berlino) hanno neutralizzato gli stessi rigori dell'ormai ex Toro: quattro. In più ha tenuto la porta inviolata in ben 11 occasioni, di cui 10 in campionato.