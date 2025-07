"Calciavo le lattine, corro come mamma": Aboukhlal, ecco il Cobra del Torino

Tutto come da programma: approdo a Torino nel pomeriggio, visite mediche nell’Istituto di Medicina dello Sport nel ventre dello stadio e primi passi non solo virtuali da neogranata. Per Zakaria Aboukhlal contratto di 4 anni, con a favore del club il diritto di prolungare il legame di ulteriori 12 mesi sino al 2030. Prime parole di prammatica: «Sono pronto per cominciare, il Toro è una grande squadra, un club con una grande storia. Per me &e