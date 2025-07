Torino, i convocati di Baroni per la doppia sfida al Monaco: assente Ngonge

Due test ravvicinati attendono il Torino nelle prossime ore, in un’importante fase di preparazione precampionato. I granata affronteranno il Monaco in due amichevoli consecutive: la prima è in programma nel pomeriggio alle ore 18, la seconda giovedì 31 alla mattina, con fischio d’inizio alle 10.30. Le partite si disputeranno presso il centro sportivo di La Turbie, quartier generale del club monegasco. Si tratta di un doppio impegno significativo, dopo l'ultimo vincente con la Cremonese , per la squadra allenata da Marco Baroni , che avrà l’occasione di valutare il livello di condizione del gruppo e testare alcune soluzioni tattiche contro un avversario di alto profilo. Il ritiro estivo entra così in una fase cruciale, con le amichevoli internazionali che diventano un banco di prova importante per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di gioco. Il tecnico granata potrà approfittare della doppia sfida per dare spazio a gran parte dell’organico in un contesto competitivo. Gli incontri con il Monaco, squadra solida e ben organizzata, rappresentano un test di valore per il Torino, in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.

Un banco di prova internazionale per i granata

Affrontare un avversario come il Monaco, abituato ai ritmi della Ligue 1 e spesso protagonista in campo europeo, offre al Torino un'occasione preziosa per misurare il proprio livello in vista dell'inizio della Serie A. Il doppio confronto, previsto nell’arco di meno di 24 ore, costringerà Baroni a gestire con attenzione le energie del gruppo, ruotando molti giocatori e testando diversi assetti. Queste amichevoli sono particolarmente utili anche per inserire in maniera graduale i nuovi elementi della rosa e per valutare le risposte dei calciatori in contesti di gioco veri, più probanti rispetto agli allenamenti. Il centro sportivo di La Turbie offrirà un ambiente ideale per lavorare senza pressioni, ma con l'intensità necessaria per prepararsi al meglio all’inizio della stagione. Queste sfide permetteranno allo staff tecnico di raccogliere informazioni dettagliate su condizione fisica, intesa tra reparti e adattamento dei singoli ai princìpi di gioco imposti da Baroni. Sarà interessante osservare anche l’atteggiamento dei più giovani, che avranno l’opportunità di mettersi in mostra contro una squadra dal profilo internazionale. L’obiettivo resta quello di costruire identità e coesione, inserendo gradualmente i nuovi arrivati e osservando la risposta dei singoli sotto il profilo atletico e tattico.

L’elenco dei convocati

Per l’appuntamento doppio con il Monaco, l’allenatore Marco Baroni ha convocato un gruppo ampio e variegato, includendo sia elementi di esperienza che giovani promesse del vivaio granata. C'è il nuovo acquisto Aboukhlal, ch ha già stregato i granata, ma non Ngonge, alle prese con un lavoro personalizzato al Filadelfia. Questi i giocatori convocati: Aboukhlal, Adams, Anjorin, Bianay Balcot, Biraghi, Cacciamani, Casadei, Coco, Dembelè, Donnarumma, Gabellini, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Ismajli, Israel, Lazaro, Liema Olinga, Maripan, Masina, Mullen, Paleari, Pedersen, Politakis, Popa, Sanabria, Tameze, Vlasic. Un gruppo che sarà messo alla prova in due incontri utili per definire le prime gerarchie in vista dell’esordio ufficiale. Sarà compito dello staff valutare chi tra questi elementi saprà guadagnarsi fiducia e spazio nel progetto tecnico del nuovo Torino targato Baroni.

