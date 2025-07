Pagelle Toro: Casadei frenato, Anjorin illumina, Gineitis non sorprende più

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Ingolstadt, squadra che milita nella terza serie tedesca, e il successo per 4-1 contro la Cremonese, nel ritiro di Prato dello Stelvio, il Torino è volato in Francia per sfidare il Monaco. I granata di Marco Baroni, passati vantaggio con Gineitis, si sono fatti rimontare 3-1 centrando la prima sconfitta sotto gli occhi del presidente Urbano Cairo: al 16', infatti, Biereth ha trovato il pareggio mentre in chiusura di tempo Camara ha firmato il sorpasso con un tiro deviato da Casadei. Nella ripresa ha trovato spazio anche il neoacquisto Aboukhlal che ha sfiorato il gol in diverse occasioni, ma a trovare il tris sono stati i monegasci con Golovin.