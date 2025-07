Simeone: tramonto Napoli, alba Toro

La costruzione del Torino sulla trequarti e in attacco, a dispetto della buona forma fisica di Aboukhlal, della fiducia in Ngonge e della speranza di riavere quanto prima Zapata, non può fermarsi qui. Se Baroni può ora contare su due giocatori funzionali al suo sistema come gli ex Tolosa e Napoli, è evidente quanto abbia bisogno pure di alternative valide, utili anche quando non ci sono di mezzo impegni europei. Ed è il motivo per