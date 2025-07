Toro, col Monaco secondo ko 3-1: Casadei a segno, Israel subito infortunato

MONACO - Il Torino di Marco Baroni è stato sconfitto nuovamente per 3-1 dal Monaco nella seconda partita amichevole dei granata contro i monegaschi che, rispetto alla prima partita, non hanno dovuto fare gara di rimonta mostrando una qualità e una condizione fisica migliore rispetto alla squadra italiana. Balogun al 22' e Ouattara al 42' portano la squadra del Principato sul 2-0, ad inizio ripresa il Toro accorcia subito (46') con Casadei che sfrutta il retropassaggio sbagliato di Teze ma al 69' Mawissa cala il tris per il Monaco. Per il Torino assente Ngonge (neanche presente nel Principato) mentre debutto dal primo minuto per Aboukhlal (tra i migliori) ed il portiere Israel che, però, ha lasciato il campo in via precauzionale per un colpo alla testa avvenuto nell'azione del secondo gol del Monaco. Vlasic e compagni torneranno in città e proseguiranno i lavori al Filadelfia, sabato 9 agosto ci sarà l'ultima amichevole al Mestalla contro il Valencia. Poi, da lunedì 18, è tempo di fare sul serio: all'Olimpico Grande Torino ci sarà la prima gara ufficiale nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena.