Baroni: “Zapata? La testa c’è, il fisico…”. Cairo: “Ho preso un Toro fallito e ora…”

È ufficialmente iniziata l’era di Marco Baroni sulla panchina del Torino . Il nuovo allenatore granata si è presentato oggi alla stampa, delineando con lucidità e concretezza la sua visione tecnica e umana per la stagione 2025/26. Senza proclami e senza maschere, Baroni ha subito messo in chiaro qual è la base del suo progetto: “Le premesse sono il lavoro, gli obiettivi dobbiamo conquistarli giorno per giorno. Non mi piacciono i proclami , ma il lavoro e la dedizione con squadra e staff”. Prima della presentazione ufficiale del nuovo tecnico, il presidente Urbano Cairo ha preso parola per fare il punto anche sul futuro del club .

Cairo: "Ho preso un Toro fallito, ora sempre in A". E sulla cessione...

Alla domanda su una possibile cessione della società, Cairo ha chiarito: "A novembre, durante un evento RCS, avevo dato disponibilità, ma ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta. Vado avanti con ancora più determinazione". Il patron granata ha ribadito l'importanza di valutare eventuali acquirenti con attenzione, ricordando come in passato alcuni club siano stati ceduti a soggetti inadeguati, con esiti negativi. "Ho preso un Toro fallito. Ora iniziamo il 14° campionato di Serie A consecutivo e, per punti fatti, siamo al nono posto nella classifica degli ultimi anni. Vent’anni fa era un altro mondo, oggi la situazione è migliorata in tanti aspetti", ha sottolineato. Cairo ha poi elencato i progressi societari: dal ritorno al Filadelfia alla prossima apertura del Robaldo per il settore giovanile, fino alla crescita della prima squadra negli ultimi anni con Juric. "Tutto è migliorabile, ma siamo ripartiti. Il settore giovanile ha portato risultati e ora vogliamo continuare questo percorso con Baroni". E a tal proposito poi il microfono è passato al neo allenatore granata.

Baroni-Torino, la conferenza di presentazione

L’ex tecnico della Lazio ha già avuto modo di testare la squadra nel ritiro estivo, che considera un passaggio cruciale: “Ogni giorno ci presentiamo al campo con la luce negli occhi. Il ritiro è un momento fondamentale perché inizi a toccare e ad avere risposte”. E sulla rosa: “Abbiamo affrontato delle gare che sono test importantissimi. Sono abituato a lavorare forte sui ragazzi che ho, poi come ben sapete anche noi allenatori abbiamo dovuto adattarci a un mercato così lungo”. Baroni ha trovato un ambiente coeso e pronto a seguirlo. “Credo molto nella parola ‘insieme’, la allargo a tutte le componenti che lavorano per il Toro. I tifosi sono passione e noi lavoriamo per la gente. Ogni giocata deve avere un’anima”. E l’emozionalità è centrale anche nella sua idea di calcio: “Voglio una squadra che si dedichi, si doni, si batta con coraggio e voglia. Voglio portare questa idea”.