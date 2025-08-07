Simeone anche con Zapata: il Toro ora ha più opzioni

TORINO - Marco Baroni nelle prossime ore avrà la sua nuova punta centrale: sarà infatti ufficializzato l’acquisto di Giovanni Simeone dal Napoli. L’arrivo dell’argentino, per il tecnico, vuol dire avere maggiori soluzioni offensive, soprattutto quando sarà tornato a completa disposizione pure Duvan Zapata. Il colombiano sta proseguendo il proprio percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio, martedì ha