Idzes tifa per il Toro, intesa quadriennale ma dipende da Coco

L’indonesiano ha detto al Venezia di preferire i granata al Sassuolo, Vagnati attende lo Spartak Mosca per Saul
Marco Bonetto
1 min
Idzes tifa per il Toro, intesa quadriennale ma dipende da Coco© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Jay Idzes al Toro? Dipende da Saul Coco: viene da sintetizzare così questa nuova telenovela di mercato che si sta allargando da quasi una settimana, ormai, con ancora poche certezze sulle tempistiche future. Dipenderà da Coco, si diceva. O meglio: dipenderà da come si svilupperanno le trattative tra lo Spartak Mosca e il Torino per il difensore spagnolo 26enne, nazionale equatogu

