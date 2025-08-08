Torino, Njie si ferma di nuovo: almeno due settimane di stop

TORINO - Non c’è pace per Alieu Njie. Il calciatore classe 2005 del Torino sarà costretto di nuovo a fermarsi. L’esterno si è infortunato in allenamento: gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra. Proprio quando lo svedese sembrava pronto al rientro, nonché alla convocazione per la gara di domani a Valencia, ecco un nuovo stop che ne condizionerà ancora una volta la ripresa. Non il primo di questo sfortunato 2025. Njie, infatti, è stato costretto a saltare praticamente tutta la preparazione estiva col gruppo per un problema al polpaccio. L’ex Primavera ha lavorato a parte mentre il resto della squadra si trovava in Alto Adige: gli allenamenti al Filadelfia gli avevano consentito, giorno dopo giorno, di riprendere progressivamente le sedute con i compagni. L’esterno sembrava pronto finalmente a giocarsi le sue possibilità con Baroni, un allenatore che ancora non ha avuto modo di conoscerlo come invece era accaduto col suo predecessore. La partitella di martedì, nel corso dell’allenamento congiunto con la Primavera, era sembrato il segnale tanto atteso. Njie era sembrato finalmente pronto per poter fare il suo esordio, seppur in amichevole, nella prestigiosa sfida del Mestalla. Invece il nuovo infortunio lo obbligherà ad una nuova rincorsa, l’ennesima di questi ultimi mesi. Sì, perché l’ultimo infortunio è il terzo dell’anno solare.