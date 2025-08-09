Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Nuovo Toro al profumo d'Europa: riecco Zapata 308 giorni dopo

Alle 21 l’amichevole a Valencia: esordio possibile per Simeone e Ngonge
Marco Bonetto
1 min
Nuovo Toro al profumo d'Europa: riecco Zapata 308 giorni dopo© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Settantadue anni dopo il Torino torna a giocare a Valencia, e anche nel giugno del 1953 si trattava di un’amichevole estiva. Appena 4 anni prima, Superga. Era un piccolo Toro, finì 4 a 1 per gli spagnoli. Ieri sul far della sera i granata sono atterrati nell’aeroporto di Valencia dove mancavano, si fa per dire, dalla fine di luglio del 2002, tre anni prima dell’epifania di Cairo dai balconi del municipio tori

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte