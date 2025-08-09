Cairo: "Non so se è il mio miglior Toro. Simeone lo volevo già nel 2017"

"Cercherò di fare il miglior calciomercato possibile". Questo l'impegno del presidente del Torino , Urbano Cairo , in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Vorrei prendere un terzino sinistro e un esterno offensivo. Stiamo cercando di fare una squadra che abbia un potenziale offensivo molto importante. Abbiamo due prime punte come Simeone e Zapata , poi abbiamo una seconda punta come Che Adams, oltre a Vlasic, Ngonge e Aboukhlal. C'è inoltre Sanabria che ha però molte richieste. Abbiamo davvero un gran bel potenziale in attacco, ma non solo. A centrocampo abbiamo aggiunto Anjorin, mentre in difesa abbiamo inserito Ismajli. Non so se è la mia migliore squadra, a dircelo sarà il campo. Abbiamo fatto un campionato molto bello nella stagione 2013-14, un altro altrettanto bello nell'annata 2018-19 e in entrambe arrivammo settimi. Questa sarà la migliore se dovessimo arrivare sesti. Abbiamo un nuovo allenatore come Baroni e ho visto dei buoni passi avanti. Ora abbiamo fatto anche altri innesti, tra cui l'ultimo di Simeone".

Toro, Cairo incensa Simeone

Il Cholito porta in granata l'esperienza maturata in questi anni italiani con due scudetti vinti a Napoli. "Ci tenevo a prendere Simeone già nella stagione 2017, poi però non ce la feci perché la Fiorentina ebbe la meglio. Per me era un attaccante importante, ma avevo già Belotti. Poi l'ho seguito alla Fiorentina, al Cagliari e anche al Verona, dove ha fatto un campionato fantastico. L'ho visto anche al Napoli e lì, notando che aveva poco spazio, ho riprovato a prenderlo ma non ce la facemmo. Ci abbiamo riprovato, poi alla fine quest'anno ci siamo riusciti. Simeone è molto contento, lui è 'da Toro'. È una persona con una grinta e una determinazione incredibile. Per me è stata una gioia incredibile riuscire a prenderlo. Credo che abbia una grande voglia, speriamo possa essere per lui un anno speciale".

Cairo fa il punto sui 20 anni di presidenza del Toro

La presidenza di Cairo è lunga decenni, ma è ancora presto per fare bilanci. "Non sono uno che vive di rimpianti. Sono contento di questi 20 anni. Si poteva fare anche meglio, ma non è detto che non si possa fare ancora bene. L'obiettivo à mantenere la positività e l'ottimismo. Quest'anno ho avuto un po' di contestazione, ma penso che stiamo facendo una delle migliori campagne acquisti della mia presidenza".