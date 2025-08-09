Disastro Coco, il Toro ne prende tre dal Valencia. Zapata torna in campo

© Marco Canoniero
Seconda sconfitta consecutiva per il Torino, che cade anche nel Trofeo Naranja contro il Valencia, quarto test pre-stagionale dei granata. Al Mestalla, gli ospiti si arrendono con il finale di 3-0: reti di Javi Guerra (20', 14' st), Luis Rioja (42'). Nel finale, c'è spazio anche per il ritrovato Duvan Zapata, male invece Saul Coco, che sbaglia tutto in occasione del secondo gol. Un risultato che, oltre ad avere visto esordire Giovanni Simeone, segue il ko contro il Monaco (3-1) e chiude il calendario delle amichevoli estive. Gli uomini di Marco Baroni scenderanno infatti in campo il 18 agosto contro il Modena, nell'incontro casalingo valido per il primo turno di Coppa Italia. A seguire, l'esordio di campionato contro l'Inter a San Siro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA