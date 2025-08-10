Tuttosport.com

Toro, per Cairo conti super dal bilancio al mercato

Ripetute posizioni a metà classifica per la squadra, ma dall’estate del 2024 in poi la società granata è tornata a realizzare business
Marco Bonetto
1 min
Toro, per Cairo conti super dal bilancio al mercato© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A VALENCIA - Una decina di giorni fa, in conferenza stampa, Urbano Cairo diceva, senza però spiegare nei dettagli e lasciando dei dubbi: «Tra spese per i cartellini e bonus facilissimi abbiamo speso 22 milioni e ne abbiamo incassati circa 40». Doveva ancora essere varata l’operazione Simeone. E adesso, in attesa di migliori chiarimenti su spese e incassi? L’attivo resta alto in ogni caso. M

