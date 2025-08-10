"Gli juventini mi maledicono ancora". Quella buca a Salas che decise il derby

Diventare famosi per una buca, senza essere un giocatore di golf. È successo a Riccardo Maspero, una vita per il pallone. C'è una data scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di calcio: quella del 14 ottobre 2001. Juventus-Torino sta prendendo una piega particolare: il primo tempo si chiude con un secco 3-0 per i bianconeri, che al Delle Alpi volano sulle ali di Del Piero (doppietta) e Tudor. Ma il Toro, dopo l'intervallo, torna in vita. Prima grazie a Lucarelli e Ferrante, poi col 3-3 di Maspero esplode la gioia granata. Un rigore a favore della Juventus, però, rischia di compromettere la rimonta: dal dischetto si presenta Marcelo Salas, ma mentre gli animi sono accesi Maspero gli scava una buca poi diventata un pezzo di storia della Serie A. Anche perché l'epilogo del penalty lascia il segno: il Matador calcia altissimo.
"Quel gol sotto la Maratona, poi ho fatto la storia"
Riccardo Maspero, lei ancora oggi è famoso per una buca. Quali sensazioni prova a distanza di quasi 24 anni da quel momento? “Era una partita strana e noi dovevamo vincere. Stavamo perdendo 3-0 dopo mezz’ora. Ma nella ripresa abbiamo cambiato registro in maniera incredibile. Il mio gol sotto la Maratona è rimasto un ricordo pazzesco, la gioia era indescrivibile. Poi quell’episodio della buca ha fatto la storia. Era ingiusto quel rigore lì, allora ho pensato che reclamare fosse inutile: non esisteva un modo per far cambiare idea all'arbitro. Col Var magari non ricorderemmo quel momento. Ricordo le facce di Bucci, Galante, Delli Carri e Fattori. Li guardavo: erano inviperiti, non li avevo mai visti così. Trovai la chiave giusta per trarre vantaggio da quella situazione, fui molto lucido”.
"Gli juventini mi maledicono ancora"
Sono volati gli stracci negli spogliatoi quando eravate sotto di tre gol nel derby? “Ci siamo solo guardati in faccia. Ma eravamo tutti zitti. Eppure si respirava una grande serenità, perché eravamo forti come gruppo. Ci siamo compattati. Ci abbiamo messo il cuore, la Juve qualcosa aveva mollato sul piano mentale e noi siamo stati bravi ad approfittarne”. La fermano ancora per strada ricordandole la buca? “In particolare gli juventini, sì. Mi maledicono ancora. Me lo ricordano tutti quell'episodio. Mentre i tifosi del Toro sono stati sempre fantastici con me: ho passato un periodo molto bello della mia vita in granata”.
"Chiuso da Seedorf e Karembeu, dissi no al Napoli"
Da allenatore ha dei desideri da esaudire? “Sogno ancora di arrivare in alto. Penso di aver fatto un buon lavoro alla Giana Erminio e al Pavia, ora attendo solo la chiamata giusta che mi faccia tornare in alto. Sono ambizioso e spero di togliermi altre soddisfazioni nel mondo del calcio”. Quali sono stati gli uomini fondamentali nella sua carriera? “Oltre a Simoni, penso a Bruno Mazzia che mi ha fatto esordire alla Cremonese. E poi Giancarlo Camolese: mi ha dato tanto, anche quando sono diventato allenatore è stato un modello per me”.
Le dà fastidio essere ricordato soprattutto per quella buca?
“No, onestamente, perché quel frangente non cancella in alcun modo il mio percorso professionale. Per me rappresenta un dettaglio bello da ricordare, ma ho comunque dato molto di più al calcio”.
Pensa di aver sempre preso i treni giusti in carriera?
“Col senno di poi no, ma è normale. A Cremona sono stato un uomo felice, ma avrei dovuto avere più pazienza quando sono passato alla Sampdoria. Volevo giocare, a Genova erano appena arrivati Seedorf e Karembeu, così sono tornato a Cremona per Simoni, che poi mi avrebbe voluto portare a Napoli, ma gli dissi di no. Poi il mister andò all’Inter portandosi Colonnese: potevo esserci anch’io, in quel gruppo. In generale potevo fare di più, ma alcuni limiti fisici e mentali mi hanno trattenuto. Avrei retto la pressione di grandi squadre: potevo starci. Ma ho sempre dato più retta al cuore che alla testa”.
"Trucchi figli della disperazione. Mi rivedo in un giocatore in A"
Maspero, lei appartiene ad un'epoca dorata della Serie A. Con tantissimi campioni, con grandissime squadre e con fuoriclasse assoluti. Oggi c'è un giocatore in cui si rivede a distanza di tanti anni? “Penso a Rolando Mandragora. Ha qualità, talento e mezzi offensivi importanti. Sa anche fare gol come me. Io quando ero un giovane venivo schierato a centrocampo perché nessuno se la sentiva di farmi giocare da trequartista, mi ritenevano troppo junior per una responsabilità così. Oggi è cambiato tutto. Mandragora ha l'intelligenza tattica per agire in qualsiasi posizione a centrocampo e con qualsiasi modulo”.
Il gesto della buca sarebbe ripetibile nel calcio di oggi?
“Forse quello no, perché con le telecamere di oggi e il Var rischieresti di essere beccato. Ma l’astuzia e l’istinto fanno sviluppare la fantasia: sono sicuro che vedremo altri trucchi simili al mio, figli della disperazione. Quel derby non potevamo perderlo”.
