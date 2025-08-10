"Gli juventini mi maledicono ancora". Quella buca a Salas che decise il derby

Diventare famosi per una buca, senza essere un giocatore di golf. È successo a Riccardo Maspero , una vita per il pallone. C'è una data scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di calcio: quella del 14 ottobre 2001. Juventus-Torino sta prendendo una piega particolare: il primo tempo si chiude con un secco 3-0 per i bianconeri, che al Delle Alpi volano sulle ali di Del Piero (doppietta) e Tudor . Ma il Toro, dopo l'intervallo, torna in vita. Prima grazie a Lucarelli e Ferrante , poi col 3-3 di Maspero esplode la gioia granata. Un rigore a favore della Juventus, però, rischia di compromettere la rimonta: dal dischetto si presenta Marcelo Salas , ma mentre gli animi sono accesi Maspero gli scava una buca poi diventata un pezzo di storia della Serie A. Anche perché l'epilogo del penalty lascia il segno: il Matador calcia altissimo.

"Quel gol sotto la Maratona, poi ho fatto la storia"

Riccardo Maspero, lei ancora oggi è famoso per una buca. Quali sensazioni prova a distanza di quasi 24 anni da quel momento? “Era una partita strana e noi dovevamo vincere. Stavamo perdendo 3-0 dopo mezz’ora. Ma nella ripresa abbiamo cambiato registro in maniera incredibile. Il mio gol sotto la Maratona è rimasto un ricordo pazzesco, la gioia era indescrivibile. Poi quell’episodio della buca ha fatto la storia. Era ingiusto quel rigore lì, allora ho pensato che reclamare fosse inutile: non esisteva un modo per far cambiare idea all'arbitro. Col Var magari non ricorderemmo quel momento. Ricordo le facce di Bucci, Galante, Delli Carri e Fattori. Li guardavo: erano inviperiti, non li avevo mai visti così. Trovai la chiave giusta per trarre vantaggio da quella situazione, fui molto lucido”.

"Gli juventini mi maledicono ancora"

Sono volati gli stracci negli spogliatoi quando eravate sotto di tre gol nel derby? “Ci siamo solo guardati in faccia. Ma eravamo tutti zitti. Eppure si respirava una grande serenità, perché eravamo forti come gruppo. Ci siamo compattati. Ci abbiamo messo il cuore, la Juve qualcosa aveva mollato sul piano mentale e noi siamo stati bravi ad approfittarne”. La fermano ancora per strada ricordandole la buca? “In particolare gli juventini, sì. Mi maledicono ancora. Me lo ricordano tutti quell'episodio. Mentre i tifosi del Toro sono stati sempre fantastici con me: ho passato un periodo molto bello della mia vita in granata”.