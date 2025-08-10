Pagelle Toro: disastro Anjorin, Simeone ci prova, Zapata risorge

Il trofeo Naranja va al Valencia, il trofeo “Gruviera” invece lo conquista il Toro: 9 gol subiti nelle ultime 3 amichevoli, tra le 2 gare col Monaco e la partita di ieri sera qui in Spagna (11 in totale nel precampionato). Allarme rosso in difesa a poco più di una settimana dalla Coppa Italia e a due dall’esordio in campionato contro l’Inter. Biraghi è lento, e si sa. Pedersen dietro è un fuscello, e si sa. Coco assomma ancora una volta errori su errori, e continuiamo a non capire perché non sia stato venduto allo Spartak (per 16 milioni, il doppio della spesa del 2024!) per poi acquistare (a 9) il già prenotato Idzes. Come tante volte con Vanoli, lì dietro si è salvato solo Maripan. E a cose fatte Ismajli, per tempra: ma col Toro già in 10 e sotto di 3 gol… Anjorin, abulico, in forma scadente, si è fatto espellere dopo appena 50 minuti. E da lì in poi è diventata solo una simil-partita. Israel ha evitato la goleada. Zapata è entrato a 2 minuti dalla fine, soprattutto simbolicamente: l’unica nota lieta, 308 giorni dopo il grave infortunio al ginocchio. Simeone (dal 14’ della ripresa) ha mostrato la fame giusta, all’esordio. Grigetto Ngonge. A fiammate Aboukhlal.