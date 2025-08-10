Pagelle Toro: disastro Anjorin, Simeone ci prova, Zapata risorge

Il trofeo Naranja va al Valencia, il trofeo “Gruviera” invece lo conquista il Toro: 9 gol subiti nelle ultime 3 amichevoli, tra le 2 gare col Monaco e la partita di ieri sera qui in Spagna (11 in totale nel precampionato). Allarme rosso in difesa a poco più di una settimana dalla Coppa Italia e a due dall’esordio in campionato contro l’Inter. Biraghi è lento, e si sa. Pedersen dietro è un fuscello, e si sa. Coco assomma ancora una volta errori su errori, e continuiamo a non capire perché non sia stato venduto allo Spartak (per 16 milioni, il doppio della spesa del 2024!) per poi acquistare (a 9) il già prenotato Idzes. Come tante volte con Vanoli, lì dietro si è salvato solo Maripan. E a cose fatte Ismajli, per tempra: ma col Toro già in 10 e sotto di 3 gol… Anjorin, abulico, in forma scadente, si è fatto espellere dopo appena 50 minuti. E da lì in poi è diventata solo una simil-partita. Israel ha evitato la goleada. Zapata è entrato a 2 minuti dalla fine, soprattutto simbolicamente: l’unica nota lieta, 308 giorni dopo il grave infortunio al ginocchio. Simeone (dal 14’ della ripresa) ha mostrato la fame giusta, all’esordio. Grigetto Ngonge. A fiammate Aboukhlal.
Pagelle Torino
Israel 6 - Evita la goleada. Torna dopo la contusione alla testa subita a Montecarlo e si dimostra subito sicuro su una staffilata di Rioja dal limite. Sostanzialmente incolpevole sui gol.
Pedersen 5 - Patisce le avanzate altrui, sia di Gayà sia di Diego Lopez. Il terzino destro limitato che ricordavamo con Vanoli, insomma.
Coco 5 - E dire che lo Spartak Mosca offriva 16 milioni… Mah. Fatica sovente, crolla davanti a Hugo Duro nell’azione che poi porta al 2 a 0.
Maripan 6 - Va soprattutto su Hugo Duro: dura lotta per forza. E il cileno fa il suo. L’unico che si salva lì dietro, per un’ora.
Ismajli (14’ st) 6 - Copre come può.
Biraghi 5 - Soffre le puntate degli esterni destri, anche lui viene tagliato fuori non solo nell’azione dell’1-0.
Lazaro (14’ st) 6 - Tiene la posizione.
Anjorin 4 - Bruciato nell’azione dell’1 a 0 del Valencia, inspiegabilmente fermo. Fatica in generale, poi commette un fallo plateale su Hugo Duro e viene espulso già al 5’ della ripresa.
Casadei 6 - Prova a costruire, aggiusta cocci rotti, mostra fisicità.
Ilkhan (43’ st) ng
Gineitis 5 - Ancora una volta esterno per forza maggiore, in attesa che Ngonge “accumuli” la forma migliore.
Ilic (14’ st) 5.5 - Prova a dare sostanza.
Vlasic 6 - Reagisce dopo aver fatto a lungo il boia e l’impiccato, è suo il tiro (parato) più pericoloso dei granata nel primo tempo. Mediano aggiunto col Toro in 10.
Zapata (43’ st) ng - Ingresso simbolico e benaugurante, 308 giorni dopo il ko al ginocchio: non giocava da ottobre.
Aboukhlal 6 - Prima volta da titolare. Come a Monaco, anche qui viaggia a fiammate sia innescando Adams, sia arrivando anche a segnare (non convalidato per un dubbio fuorigioco). Gli manca la continuità.
Ngonge (14’ st) 5.5 - Si vede poco.
Adams 5.5 - Non trova la porta per due volte, sullo 0 a 1, tirando male da dentro l’area. Ma si danna di continuo, questo sì.
Simeone (14’ st) 6 - Corre molto, tocca parecchi palloni, cerca di farsi notare.
All. Baroni 5.5 - Squadra troppo leggera sulle fasce, dietro, e in generale nella fase difensiva anche centrale. Le cose migliori il Toro le ha fatte vedere nella fase offensiva, a fiammate, nel primo tempo. Manca qualità nella retroguardia. E il rosso di Anjorin ha chiuso definitivamente i giochi già a inizio ripresa. Nove gol subiti nelle ultime 3 amichevoli.
Pagelle Valencia
Agirrezabala 6.5 - L’unico vero intervento difficile lo compie quando annulla una staffilata di Vlasic.
Foulquier 6.5 - Partecipa al confezionamento dell’1 a 0, si propone spesso a destra.
Comert (33’ st) ng
Tarrega 6 - Copre con efficacia.
Rubo (40’ st) ng
Copete 5.5 - In marcatura Adams gli va via più di una volta. Diakhaby (1’ st) 6 Più attento.
Gayà 7 - Terzino sinistro portato alla spinta, con tecnica e personalità. Vazquez (20’ st) 6 Equilibrato.
Javi Guerra 8 - A segno dopo un’ottima triangolazione con Foulquier. E poi la doppietta con uno scavetto delizioso. Sostanza e qualità.
Pepelu 6.5 - Utile frangiflutti davanti alla difesa.
Santamaria (33’ st) ng
L. Rioja 7.5 - Presto pericoloso, fino alla rasoiata del 2 a 0.
Gurendal (33’ st) ng
Raba 6.5 - Una zanzara sulla trequarti.
Pablo Lopez (20 st) 6 - Rapido, voglioso.
Diego Lopez 6.5 - Svaria parecchio, punge qua e là.
Otorbi (33’ st) ng
Hugo Duro 6.5 - Pivot, dà peso, inventa l’azione del 2 a 0 quando lo marca Coco e poi fa espellere Anjorin.
Aimar (33’ st) ng
All. Corberàn 7 - Trofeo Naranja alzato al cielo senza soffrire e dando spettacolo. Prima vittoria estiva alla quinta amichevole.
Arbitro Martinez Munuera 5.5 - Arbitro di Valencia. Casalingo per definizione. Lascia dubbi su un gol annullato ad Aboukhlal per un fuorigioco millimetrico. Fiscalissimo nell’espellere Anjorin.